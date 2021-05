Stiri pe aceeasi tema

- Delegatiile Romaniei si Maltei au fost informate ca nu vor putea participa la ceremonia de deschidere Eurovision 2021, din cauza aparitiei unor cazuri Covid in hotelul unde sunt cazate, a transmis Televiziunea publica, potrivit news.ro. In urma testarilor periodice care au loc la Rotterdam…

- Delegatiile Romaniei si Maltei au fost informate ca nu vor putea participa la ceremonia de deschidere Eurovision 2021, din cauza aparitiei unor cazuri Covid in hotelul unde sunt cazate, a transmis Televiziunea publica.

- In urma cu putin timp, delegatiile Romaniei si Maltei au fost informate ca nu vor putea participa la ceremonia de deschidere Eurovision 2021, din cauza aparitiei unor cazuri Covid in hotelul unde sunt cazate, potrivit informațiilor primite de Virgin Radio Romania. In urma testarilor periodice care au…

- In ultimele 24 ore, au fost raportate 1.422 de noi infectari, la nivel national La Constanta, sunt 36 de cazuri noi. Pana astazi, 7 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.063.949 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .1.009.237 de pacienti au fost declarati vindecati.In…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.055.265 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.Pana astazi, 1 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.056.572 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .992.605 pacienti au fost declarati vindecati.In urma…

- Au fost inregistrare 134 cazuri noi la Constanta La nivel national, au fost raportate 3.302 noi infectari Pana astazi, 11 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.006.167 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .906.659 de pacienti au fost declarati vindecati.In…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, duminica, alte 4.151 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, confirmate in ultimele 24 de ore. 97 de pacienti au decedat, iar 1.456 sunt internati la ATI. ”Pana astazi, 4 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 974.375 de cazuri de persoane…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 919.794 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 6.651 in ultimele 24 de ore. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe Pana acum,…