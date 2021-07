Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo - Voluntari. In minutul 58, la 1-1, Deian Sorescu, extrema „cainilor”, a adus-o pe Dinamo in avantaj. Cu ajutorul portarului Victor Rimniceanu, dar și cu cel al gazonului din „Groapa”, unul plin de imperfecțiuni. Toate detaliile despre Dinamo - Voluntari, AICI! Programul și rezultatele primei…

- Inainte de meciul cu FC Voluntari, programat luni, Dinamo are probleme serioase de lot. Din informațiile GSP.ro, sunt șanse mari ca Dario Bonetti, noul antrenor al „cainilor roșii”, sa nu se poata baza in prima etapa pe stoperul Marco Ehmann (20 de ani), care a acuzat probleme musculare. Dinamo ramane…

- Farul Constanța a anunțat astazi transferul spaniolului Jefte Betancor, adus de „marinari” de la FC Voluntari, unde a avut evoluții apreciate in stagiunea precedenta . Atacantul in varsta de 28 de ani a fost ochit și de granzii FCSB și Dinamo, insa a optat pentru o experiența la malul marii. Astazi,…

- Brazilia a castigat meciul cu Peru la Copa America, scor 4-0, dar a facut-o mult mai greu decat o arata scorul. Neymar a marcat unul dintre goluri, in minutul 68 si a ajuns la ... 68 de reusite pentru Selecao. Celelalte goluri au fost reusite de Alex Sandro (min. 12), Everton Ribeiro (min. 89) si Richarlison…

- Prezenta atacantului Karim Benzema, victima unei lovituri la piciorul drept, "nu este pusa sub semnul intrebarii" pentru primul meci al echipei Frantei, cu Germania, la turneul final al EURO 2020, martea viitoare la Munchen, a anuntat Federatia franceza de fotbal (FFF), citata de AFP. Jucatorul echipei…

- Echipa de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a fost invinsa miercuri, in deplasare, de formatia CSO Voluntari, scor 81-80 (36-43), in meciul al patrulea din cinci programate in semifinale. Decisivul va avea loc sambata, la BT Arena. Meciul de miercuri, de la Voluntari, a fost primul…

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator.Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a 7-a din play-off si play-out:PLAY-OUT, Gaz Metan Medias – Astra Giurgiu 2 – 1, Ovidiu Horsia (Gaz Metan).PLAY-OUT, Dinamo…

- Meciul din penultimul act, cu Rajeev Ram si Joe Salisbury, a fost decis in trei seturi. Jucatorul constantean de tenis Horia Tecau si partenerul sau de la dublu, germanul Kevin Krawietz, s au calificat in finala turneului de la Barcelona.In semifinala, cei doi au dispus in trei seturi, scor 1 6, 6 3,…