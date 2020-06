Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 30 de ani a murit dupa ce a fost incatușat de polițiști, in Centrul Vechi din București.„Astazi, in jurul orei 21:00, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca un barbat se arunca in fața masinilor. La fața locului polițiști din cadrul Secției 10 au depistat un barbat de 30 de ani,…

- Barbatul care a stat in noaptea de sambata spre duminica intins pe jos la Spitalul Floreasca din Capitala este acum internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie Obregia, au confirmat, pentru MEDIAFAX, surse...

- mort Morti invaluite in mister in Maramureș. Doua persoane au murit inexplicabil Astazi, in jurul orei 08:30, polițiștii au fost sesizați prin apel la SNUAU 112 cu privire la decesul unui copil de 9 ani din Bozanta Mica. S-a constituit echipa complexa de cercetare, condusa de un procuror si s-a efectuat…

- Hamude s-a prezentat vineri la sectia 10 de Politie din Capitala pentru a da explicatii anchetatorilor in dosarul spirtului care a omorat 10 persoane, in care sunt cercetati fratele si tatal sau. "Tatal meu nu este un criminal. Nu am pus ca familia mea nu are nicio vina. Cine este vinovat…

- Polițiștii din Iasi au anunțat ca doi indivizi de 30, respectiv de 33 de ani, au fost arestati preventiv, fiind acuzati de talharie calificata. "Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca la data de 22 aprilie a.c., in timp ce s-ar fi aflat pe raza municipiului Iasi,…

- Un scandal monstru a avut loc in aceasta dimineața intr-un hotel din Capitala. In cadrul acestuia au fost efectuate mai multe focuri de arma. Un polițist a fost injunghiat, iar un tanar care era imbracat doar in chiloți, a murit dupa ce a fost impușcat. Iata ce apel a facut un jurnalist catre procurori…

- Dan Savenco, handbalistul de 34 de ani al lui Dinamo, a fost alocat la Secția 24 Poliție din Capitala. Ferentari, București. La fel ca el si alti sportivi angajati la Dinamo au iesit pe strada, dintre care unii au cedat, cum e cazul Larisei Iordache. Nu e cazul lui Dan, chiar daca prima zi a […] Source