Stiri pe aceeasi tema

- De cand a inceput invazia din Ucraina, Rusia a cheltuit, in cele 9 luni care au trecut de la inceputul razboiului, aproximativ 82 miliarde de dolari. Potrivit Forbes , aceasta cifra reflecta sumele utilizate pentru susținerea razboiului, dar nu cuprinde și cheltuielile stabile pentru aparare sau pierderile…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, in varsta de 70 de ani, despre care s-a tot vehiculat in presa ca ai fi grav bolnav, a fost protagonistul unui moment delicat, in timpul intalnirii cu președintele Kazahstanului Kassym-Jomart Tokayev. Concret, in timpul discuțiilor tensionate cu liderul Kassym-Jomart…

- Volodimir Zelenski l-a criticat pe primarul Kievului in legatura cu furnizarea de adaposturi de urgența, intr-un semn de nemulțumire rar intalnit intre liderii ucraineni de la inceputul invaziei rusești, potrivit Sky News . Președintele a indicat ca Vitali Klitschko, legenda boxului devenita politician,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat virtual la summitul G20 marți și a subliniat ceea ce el a numit o „formula ucraineana pentru pace”, fiind de fața și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, in locul președintelui Vladimir Putin. C

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonica cu presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, liderul ucrainean transmitand ca loviturile de racheta impotriva unor obiective civile din intreaga Ucraina sunt un semn de slabiciune a armatei ruse, care pierde pe campul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat intr-un interviu pentru BBC, ca oficialii rusi au inceput sa-si pregateasca societatea pentru posibila utilizare a armelor nucleare, dar a adaugat ca nu crede ca Rusia este pregatita sa le foloseasca. Vorbind in limba engleza, la biroul prezidential…

- Președintele Ucrainei a anunțat ca Kievul este gata sa negocieze o ințelegere cu Moscova, dar nu cu Vladimir Putin, ci doar cu viitorul președinte al Federației Ruse. Ucraina depune o cerere de aderare la NATO intr-un mod accelerat. Armata ucraineana a dovedit de mult timp ca este demna de a deveni…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca Rusia a simtit ca va pierde si pur si simplu incearca sa intarzie acest moment, ”sa asigure ceva activitate pe front”, sustinand ca noua mobilizare este o incercare ”de a le da comandantilor de pe teren un flux continuu de «carne de tun»”. ”Trebuie…