Declaratie de avere – Simona Constantin, sef serviciu la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta (document)

- Mihaela Gabriela Stoianof Manaila este consilier la Agentia pentru Protectia Mediului ConstantaMihaela Gabriela Stoianof este consilier la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si a depus ultimele declaratii de avere si de interese la data de 26 mai 2020.Conform declaratiei de avere, nu are bunuri…

- Rodica Simona Bilasevschi este consilier la Agentia pentru Protectia Mediului ConstantaRodica Simona Bilasevschi este consilier la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si a depus ultimele declaratii de avere si de interese la data de 18 mai 2020.Conform declaratiei de avere, detine un teren intravilan…

- Narcisa Elena Ilie este consilier la Agentia pentru Protectia Mediului ConstantaNarcisa Elena Ilie este consilier la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si a depus ultimele declaratii de avere si de interese la data de 28 mai 2020.Conform declaratiei de avere, are in posesie un teren agricol…

- Livia Laurentia Alcea este consilier la Agentia pentru Protectia Mediului ConstantaLivia Laurentia Alcea este consilier la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta. A depus declaratiile de avere si de interese la data de 26 mai 2020.Conform declaratiei de avere, nu are terenuri in posesie. Are, totusi,…

- Virginia Marin este consilier superior la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta Alaturi de sot, au mai multe terenuri si locuinte in posesieVirginia Marin este consilier la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si a depus ultimele declaratii de avere si de interese la data de 2 iunie 2020.Potrivit…

- Tanta Stercu este consilier la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta Nu a realizat venituri in ultimul an fiscalTanta Stercu este consilier SML la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta. A depus declaratiile de avere si de interese la data de 18 mai 2020.Conform declaratiei de avere, nu are…

- Daniela Gina Adela Serban este sef serviciu la Agentia pentru Protectia Mediului ConstantaDaniela Gina Adela Serban este sef serviciu la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si a depus ultimele declaratii de avere si de interese la data de 22 mai 2020.Conform declaratiei de avere, detine un apartament…

- Mariana Stan este inspector superior la Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta Are locuinte in Constanta, Cumpana si BucurestiMariana Stan este inspector superior la Serviciul Control Sanatate Publica, din cadrul Directiei de Sanatate Publica Constanta. A depus ultima declaratie de avere la…