Declararea grupului G20 cu privire la războiul din Ucraina a provocat multe critici Declaratia grupului G20 in privinta razboiului din Ucraina a fost criticata. Aceasta, spre deosebire de cea din 2022, nu mentioneaza agresiunea din partea Rusiei si este suficient de ambigua astfel incat sa poata oferi Moscovei justificarea pastrarii teritoriilor ucrainene ocupate ilegal, informeaza Rador. Kievul a comunicat ca declaratia nu este un motiv de mandrie. Era de asteptat ca Ucraina sa fie un punct dificil intre aceste tari care au pozitii diferite in aceasta privinta. De asemenea, presedintele rus Vladimir Putin nu a participat la summit, din nou, ca si in 2022. Dar modul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

