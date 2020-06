Romania va primi sume suplimentare considerabile de la Comisia Europeana in urmatorii șapte ani, care sa ajute economia naționala. Alocarea acestor fonduri se va face in urma unui Plan național de recuperare economica, ce trebuie elaborat de Guvern. In total, Romania va avea la dispoziție fonduri structurale in valoare de 85 miliarde de euro, o suma impresionanta. Ce trebuie sa facem cu acești bani, pentru a nu se scapa iar printre degete? Care sunt problemele fundamentale ale economiei? Aceste lucruri au fost dezbatute in cadrul dezbaterii „Deciziile in Noua Economie”, de invitații prezenți…