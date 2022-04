Stiri pe aceeasi tema

- Alexander Adamescu, amenzi ASF pentru tepe. Fugarul Alexander Adamescu si administratorul sau, Bogdan Antonescu, au fost amendati de Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru ca nu au informat corespunzator investitorii de la Unirea Shopping Center, respectiv pe cei de la Compania Hoteliera Intercontinental. …

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, spune ca a cerut Consiliului local sa demita Consiliul de Administrație al Societații de Transport Public Timișoara, companie despre care spune ca se adancește in datorii de la an la an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- La ZIUA LIVE am discutat despre indicatorii de performanta si bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Telegondola Mamaia SRL cu Bogdan Dumitru Barata, presedintele Consiliului de Administratie al societatii Cum a reusit societatea Telegondola sa faca profit Statia Albastros va fi reabilitata…

- Bogdan Dumitru Barata este Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Telegondola Mamaia SRL. La ZIUA LIVE, discutam, joi 17 februarie, despre indicatorii de performanta si bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2022.Municipiul Constanta detine 46,51 din actiunile…

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a adoptat miercuri decizii privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de capital si pensii private, intre care si numirea lui Octavian-Marius Ratiu ca membru al Consiliului de Administratie al Aegon Pensii…

- Protestul angajatilor STB continua luni, pentru a cincea zi. Doar circa 20% din vehiculele programate au iesit pe traseu. O intalnire ar urma sa aiba loc la ora 09.00 intre directorul Adrian Crit si reprezentantii sindicalistilor. Un numar de 103 vehicule din totalul de 521 erau pe traseu luni dimineața,…

- Municipalitatea pune la dispozitia soferilor Societatii de Transport Bucuresti, care sunt impiedicati de colegii lor sa iasa pe traseu, numarul de telefon 0800800868 pentru a sesiza acest lucru, a anuntat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. El a facut aceste precizari, sambata, la sediul Societatii…

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a adoptat miercuri masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de capital si pensii private. A fost astfel aprobata numirii Alexandrei Konrad in functia de administrator al societatii MediHelp International…