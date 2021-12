Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Romania inaugureaza cioturi de autostrazi, Austria va renunța, sub impulsul Verzilor, la mai multe proiecte de extindere a rețelei de autostrazi pentru a lupta impotriva incalzirii globale, a anunțat guvernul. „Mai multe șosele inseamna mai multe mașini și mai mult trafic”, a declarat ministrul…

- Dupa mai multe zile de negocieri cu rezultat incert, politiciana social-democrata și-a asigurat miercuri dimineața sprijinul de care avea nevoie in parlament dupa ce marți noaptea a ajuns la un acord cu Partidul de Stanga ca sa o susțina in schimbul unei mariri a pensiilor.Saptamana trecuta Andersson…

- Nicușor Dan incearca sa ii linișteasca pe bucureșteni, promițandu-le ca vor fi ”cat mai putin afectati de cresterea costurilor cu incalzirea”. ”Am convocat Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru 26 noiembrie. Proiectul de hotarare privind noul pret al gigacaloriei nu este pentru moment pe…

- Graz, al doilea oras ca marime din Austria, dupa Viena, cu circa 300.000 de locuitori, are incepand de miercuri in premiera un primar comunist, dupa ce Elke Kahr a primit in consiliul municipal 28 din cele 46 de voturi, transmite EFE. In calitate de candidata din partea Partidului Comunist…

- ''Proiectul pe care trebuie sa-l ducem la indeplinire este o investitie absolut strategica si prioritara pentru securitatea natiunii si a cetatenilor sai'', a declarat ministrul polonez.Intr-un mesaj postat pe Twitter, Kaminski a precizat ca lucrarile de ridicare a gardului permanent se vor concentra…

- La inceputul acestei saptamani, Republica Moldova a facut istorie, cumparand gaze dintr-o sursa care nu este Gazprom, a declarat Nicu Popescu, ministrul de Externe al republicii, intr-un interviu acordat BBC. "Luni, țara noastra a facut istorie", a spus ministrul de externe al Republicii Moldova.…

- Guvernul a decis sa prelungeasca cu înca 30 de zile mandatele directorilor generali interimari de la TVR și Radioul Public, Ramona Saseanu și respectiv Liviu Popescu, care expira la data de 30 septembrie 2021, potrivit unei Ordonanțe adoptate miercuri de Executiv. Proiectul inițial viza prelungirea…