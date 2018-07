Stiri pe aceeasi tema

- Oana Schimdt Haineala, șeful Corpului de Control al Ministerului Justiției, unul dintre procurorii despre care se vehicula ca ar urma sa preia conducerea DNA, infirma aceasta ipoteza, menționand ca nu iși va depune candidatura."In niciun caz nu voi candida pentru funcția de procuror șef al…

- F. T. Nimic nu se pierde, ci, dimpotriva, totul se transforma – din rau in mai rau – atat pentru justițiabili, cat și pentru magistrații de la Curtea de Apel Ploiești. In ceea ce privește primul aspect – “nimic nu se pierde” -, acesta presupune faptul ca schema de judecatori a ramas aceeași (adica nici…

- Curtea de Apel Constanta a amanat pentru saptamana viitoare pronuntarea in apelul dosarului in care Ionut Corneliu Pripisi, fostul sef al Corpului de Control al Primariei Municipiului Constanta, a fost condamnat, in prima instanta, la sapte luni de inchisoare cu suspendare, pentru sustragere sau distrugere…

- Azi, la Curtea de Apel Constanta va avea loc primul termen in apelul dosarului in care Ionut Corneliu Pripisi, fostul sef al Corpului de Control al Primariei Municipiului Constanta, a fost condamnat, in prima instanta, la sapte luni de inchisoare cu suspendare, pentru sustragere sau distrugere de probe…

- Rivalitatea dintre Oana Schmidt Haineala și Laura Codruța Kovesi este cunoscuta in sistem ca fiind una pe viața și pe moarte, iar miza meciului este una uriașa, scrie Catalin Tache in ziarul Național, precizand ca șeful Corpului de Control al Ministerului Justiției a declanșat „asaltul final la reduta…

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis luni suspendarea din functie a judecatoarei Elena Burlan-Puscas de la Tribunalul Bucuresti, arestata la domiciliu intr-un dosar de coruptie. "Constata suspendarea din functia de judecator a doamnei Elena Burlan-Puscas, judecator in cadrul Tribunalului…

- Ministerul Justiției a anunțat propunerea inaintata de ministrul Tudorel Toader catre Consiliul Superior al Magistraturii pentru preluarea funcției de procuror-șef al DIICOT. Tudorel Toader nu a propus inca un mandat pentru actualul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu și l-a propus pe Oliver Felix…

- Timp de trei ani judecatoarea Anamaria Tranca, de la Sectia penala a Curții de Apel București, nu va mai intra in sala de judecata. Motivul?- Sectia pentru judecatori din Consiliul Superior al Magistraturii a decis joi, 20 aprilie 2018, in unanimitate detasarea judecatoarei Anamaria Tranca la CSM pe…