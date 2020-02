Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anisie, ministrul educației și cercetarii a emis astazi, 7 februarie, Ordinul nr. 3193/2020 privind eliminarea și actualizarea unor taxe pentru serviciile prestate de catre Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor. Prin ordinul emis s-au eliminat taxele de recunoaștere/echivalare…

