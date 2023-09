Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Ganea debuteaza la FCSB! Ultimul transfer al ros-albastrilor va bifa, in duelul de Cupa cu FC Bihor, primul meci dupa mai bine de 10 luni de absența FCSB va debuta miercuri seara in actuala ediție a Cupei Romaniei Betano, in deplasare, cu o formație din al treilea eșalon, FC Bihor Oradea. Va…

- Fundașul stanga Cristian Ganea (31 de ani) apare pentru prima data pe foaia de joc la FCSB. Este rezerva in deplasarea cu Sepsi, din runda cu numarul 10 a Superligii. FCSB l-a transferat pe Cristi Ganea in urma cu trei saptamani. Fundașul stanga venit de la Panathinaikos a prins astazi in premiera…

- FCSB l-a prezentat oficial pe fundașul stanga Cristi Ganea (31 de ani), jucator care vine liber de contract dupa ceva mai bine de un an in care a fost legitimat la Panathinaikos, in Grecia. FCSB a rezolvat al cincilea transfer al acestui mercato. Cu roș-albaștrii a semnat fundașul stanga Cristi Ganea,…

- Fundașul stanga Cristi Ganea (31 de ani) a ajuns in Romania inainte sa se alature lotului celor de la FCSB. Fotbalistul de banda a semnat pe 2 ani cu vicecampioana și ii va face concurența lui Risto Radunovic pentru postul de titular. FCSB a incheiat campania de transferuri prin aducerea lui Cristi…

- Gabi Balint, fostul mare atacant al Stelei, susține ca cei de la FCSB ar vrea sa il indeparteze pe Risto Radunovic (31 de ani), fundaș stanga. Roș-albaștrii i-au adus un concurent pe post lui Radunovic, pe Cristi Ganea (31 de ani), jucator venit liber de contract dupa desparțirea de Panathinaikos. Iar…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, are un nou favorit la FCSB. Fundașul dreapta Alexandru Pantea, devenit titular in defensiva vicecampioanei, l-a cucerit pe cel poreclit „Corelone”, care-l propune deja la echipa naționala. Intrat in lumina reflectoarelor odata cu…

- Mihai Stoica, managerul FCSB, susține ca Alexandru Baluța (29 de ani) va fi apt pentru manșa secunda cu Nordsjaelland din turul III preliminar Conference League. Returul Nordsjaelland - FCSB are loc joi, 17 august, in Danemarca, de la ora 19:30. ...

- Tehnicianul Marius Șumudica (52 de ani) l-a laudat pe fundașul stanga al Farului, Andrei Borza (17 ani), despre care Gigi Becali, patronul FCSB, spunea ca nu este mai bun decat muntenegreanul Risto Radunovic (31 de ani). Marius Șumudica considera ca tanarul jucator al campioanei Romaniei este mai bun,…