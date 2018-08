Debut excelent pentru informaticieni in preliminariile Ligii Campionilor

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai buna echipa de futsal din Romania, Informatica Timisoara, va debuta astazi in turul preliminar al Ligii Campionilor. Cele trei partide din Grupa H se disputa la Timisoara, in Sala Constantin Jude, urmand ca invingatoarea sa se califice in grupele principale ale competitiei. The post Informatica…

- Selectionata Romaniei a invins echipa Danemarcei cu scorul de 3-2 (21-25, 25-20, 24-26, 25-22, 15-11), miercuri, in Sala Polivalenta Oltenia din Craiova, in Grupa A a preliminariilor Campionatului European de volei masculin...

- Doua jucatoare de la UVT Agroland Timișoara au fost reținute in lotul naționalei feminine de volei a Romaniei pentru meciurile din grupa F de calificare la Campionatul European din 2019, programate in aceasta luna. The post Doua jucatoare de la Agroland, in preliminariile Europenelor pentru Romania…

- Echipele Romaniei s-au calificat in optimile de finala ale Campionatelor Europene de tenis de masa pentru cadeti si juniori de la Cluj-Napoca, la incheierea partidelor din grupe, informeaza Agerpres. La juniori, Romania a invins Turcia in ultima partida, scor 3-0, prin punctele aduse de Rares Sipos…

- Cinci zile pline pentru iubitorii de folclor. La Timisoara incepe miercuri, 4 iulie, Festivalul Inimilor, unul dintre cele mai asteptate evenimente ale anului. La editia cu numarul 29 participa artisti din Bulgaria, Georgia, Italia, Mexic, Serbia, Slovacia, Spania, Turcia, Ucraina și Ungaria, carora…

- Echipa naționala de baschet masculin a Romaniei s-a facut de ras in fața propriilor suporteri, in meciul contra Croației, pierdut de ”Vulturi” cu scorul de 63-90. A fost ultimul meci al Romaniei in preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2019. Partida contra Croației, ultima din grupa D a preliminariilor…

- CSM București n-a avut noroc la tragerea la sorți din Liga Campionilor. Nici SCM Craiova n-a prin un culoar favorabil. Echipele feminine de handbal din Romania și-au aflat adversarele din cupele europene. CSM București, care nu și-a pus inca un antrenor , a nimerit in Grupa D din Liga Campionilor, unde…

- Reprezentativa feminina de fotbal a Romaniei a terminat la egalitate cu echipa Portugaliei, 1-1 (1-1), marti seara, pe Stadionul Municipal din Botosani, din Grupa a 6-a a preliminariilor Cupei Mondiale din 2019. Tricolorele au deschis scorul prin Isabella Mihail (34), cu un sut de la circa…