- Sindicatele si patronatele au convenit cu statul, in cadrul Consiliului Tripartit, ca se impune o crestere a salariului minim brut pe economie garantat in plata, urmand ca autoritatile sa stabileasca formula si cuantumul acestei majorari.

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma, marti, dupa o discutie cu sindicatele si patronatele pe tema salariului minim, ca acesta trebuie sa creasca, dar orice majorare care se va face trebuie sa fie sustinuta de economie. Saptamana viitoare se va reuni Consiliul National Tripartit pentru a discuta…

- Ministrul Educației Anatolie Topala, reprezentanții Sindicatelor, șefa catedrei de epidemiologiei a USMF Angela Paraschiv și Liliana Nicolaescu-Onofrei, președinta Comisiei Parlamentare pentru Cultura, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media s-au intrunit intr-o ședința consultativa. Subiectul…

- Salariul minim pe economie in Romania este mic si trebuie sa creasca, iar negocierile cu sindicatele si patronatele pe aceasta tema vor incepe in septembrie, a declarat, miercuri, 25 august, ministrul Muncii, Raluca Turcan, in cadrul unor declaratii de presa.Ministerul Muncii a anuntat patronatele…

- Ziua Nationala a Ambulantei din Romania este marcata anual la 28 iulie. Este data la care, in 1906, a aparut prima "Salvare" din Bucuresti, din initiativa profesorului Nicolae Minovici. Cu prilejul Zilei Nationale a Ambulantei, miercuri, 28 iulie 2021, trei ambulante de la Statia de ...

- ,,Emoția ma incearca de fiecare data cand revin in satul meu natal și ma bucur ca majoritatea consatenilor mei au ales sa fie alaturi de Partidul Politic NOI și de schimbarile profunde pe care NOI vrem sa le facem in politica Republicii Moldova, dupa 11 iulie! Așa sa ne ajute Dumnezeu!", ne-a declarat…

- Un guvern ineficient, care a pornit și a continuat sa mearga intr-o direcție greșita! Aceasta este concluzia clara in urma celor cateva luni de mandat ale Guvernului Cițu. Moțiunea de cenzura vine, astfel, ca o reacție fireasca a tot ceea ce s-a intamplat in ultima perioada, transmite deputatul PSD…

- Centenarul profesiei contabile reglementate in Romania: Ziua Naționala a Contabilului Roman, ediția a XVII-a La 13 iulie a.c., Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) – singurul organism abilitat in țara noastra pentru acordarea calificarilor profesionale de expert…