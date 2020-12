De ziua lui de naștere, Cezar Guna lansează piesa Stronger Cezar Guna lanseaza, in ziua in care implinește 24 de ani, prima piesa produsa in totalitate de el, Stronger. Melodia aduce in prim plan greutațile anului 2020 și posibilitatea de a trece peste prin credința și optimism. Stronger inseamna extrem de mult pentru Cezar și reprezinta totodata o motivație pentru el și o stare pozitiva. “Stronger este prima piesa pe care o produc și reușesc sa o lansez, iar asta reprezinta pentru mine un breakthrough. Nu mi-am imaginat niciodata ca voi putea face o piesa cap-coada fara ajutorul cuiva. Aceasta melodie inseamna mult pentru mine și textul in sine vorbește… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

