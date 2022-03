Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, echinoctiul de primavara se produce sambata, 20 martie, la ora 17.33 (sursa astro-urseanu.ro). Din acest moment, ziua va fi in continua crestere pana la data de 21 iunie, cand este solstițiul de vara. Chiar daca meteorologii nu au vești prea grozave, spunand ca primavara va sosi din punct…

- Daca,timp de doi ani, cat a durat „pandemia” ați urmat fara cracnire ideile „experților” și nu v-ați pus niciodata macar o cat de mica intrebare la adresa competenței acestora, n-are rost sa citiți mai departe, bagați rapid un „Slava Ucraina” și puneți-va masca pe figura! Da, timp de doi ani informația…

- Penultima etapa a sezonului regulat este esențiala pentru divizionarele C bacauane. Aflata in cursa pentru play-off, Aerostar nu are voie sa nu caștige acasa, cu „lanterna” Chișcani, in timp ce FC Dinamo Bacau și CSM Bacau trebuie sa adune puncte in vederea luptei pentru supraviețuire in play-out In…

- Comunitatea Evreilor din Bacau sarbatorește, joi, 17 martie, Purimul – spune președintele comunitații bacauane, Brif Hainrich -este o sarbatoare vesela, in care munca și focul sunt permise, celebrata la 14 Adar și in care se comemoreaza salvarea evreilor in Imperiul persan de la nimicirea planuita de…

- Viața mea, nu este viața mea? Ceea ce traim este ingrijorare? Ingrijorare: puțin mai mult decat o grija banala și care imi amintește cu insistența ca nu sunt eu cea care controleaza pupitrul de comanda. De aceasta data, cei care pun in mișcare lumea sunt de departe cei pe care eu nu-i cunosc. Chiar…

- Alianța pentru Patrie (APP) denunța inițiativa Guvernului de a pune pumnul in gura presei. Departamentul Situațiilor de Urgența, impreuna cu CNA și o serie de ONG-uri, a propus un act normativ prin care orice investigație privind corupția din guvern și incapacitatea lui Klaus Iohannis de a conduce țara…

- La data de 09 martie a.c., polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau si polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau – Serviciul Investigații Criminale au pus in executare un numar de 6 mandate de perchezitie domiciliara, emise de Tribunalul Bucuresti,…

- Benzinariile din Bacau sunt asediate de sute de șoferi care doresc sa-și faca plinul inainte de preconizata scumpire a carburanților. Benzina de 98 a ajuns la 7.73 de lei, in vreme ce benzina de 98 a ajuns la 7,90 de lei. Alte tipuri de benzina, cum ar fi EVO 100 plus sau MaxxMotion 100 plus […] Articolul…