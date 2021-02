Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Aiud face angajari. Post vacant de inspector in cadrul Direcției de Asistența Sociala, scos la concurs. Condiții de participare Primaria Municipiului Aiud organizeaza la sediul instituției din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a…

- Dupa publicarea articolului referitor la plecarea a doi angajați din cadrul Direcției de Asistența Sociala (DAS) Botoșani, unul dintre cei care s-au trezit cu contractul de munca incetat a dorit sa clarifice public modul in care s-a realizat incheierea relațiilor de munca.

- Ziarul Unirea Primaria Municipiului Aiud face angajari: Post de INGRIJITOARE creșa, scos la concurs. Condiții specifice de participare Primaria Municipiului Aiud face angajari: Post de INGRIJITOARE creșa, scos la concurs. Condiții specifice de participare Primaria Municipiului Aiud, județul Alba organizeaza…

- Toate cele opt creșe din Brașov, la care sunt inscriși 514 copii, se redeschid, de miercuri, dupa aproape o luna și jumatate, a anunțat, marți, Primaria orașului. Toți angajații au fost testați cu teste antigen. Incepand de miercuri, toate cele opt creșe din municipiul Brașov iși vor relua activitatea,…

- Județul Neamț primește, la aceasta rectificare bugetara, o suma consistenta de bani, aceasta fiind, practic, a doua rectificare pozitiva dupa cea suplimentara din august. Concret, Neamțul va beneficia de 2,2 milioane de lei, bani necesari pentru a acoperi cheltuielile funcționarii Direcției de Asistența…

- Primaria municipiului Aiud organizeaza la sediul instituției din strada Cuza Voda, nr. 1, concurs in vederea ocuparii, pe durata determinata, a postului contractual de execuție temporar vacant, cu norma intreaga, de asistent medical grad principal din cadrul Direcției de Asistența Sociala a Municipiului…

- Ziarul Unirea Primaria Aiud: Concurs pentru ocuparea postului de asistent medical grad principal din cadrul Direcției de Asistența Sociala, Compartiment Creșa. Condiții de participare PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDETUL ALBA, organizeaza la sediul instituției din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs in vederea…

- Containerele folosite in primavara de catre cei aflați in carantina se muta in patrimoniul Direcției de Asistența Sociala și fizic la Padurea Verde. „Astazi am convocat o ședința de indata online a Consiliului Local. Motivul este ca trebuie sa amplasam urgent niște containere pentru oamenii fara adapost.…