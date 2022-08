De la regalitate, la comunism: Cum a apărut Ziua Marinei la români In urma cu un secol, prin adresa cu Nr. 6082 din 6 august 1902, Cristea Georgescu, primarul Constantei, din dorinta de a atrage turisti, se adresa primarilor comunelor urbane resedinte de judet din toata tara, atentionandu-i asupra semnificatiei acestei sarbatori: ,,Cu ocazia serbarii zilei de 15 august a.c. – Sfanta Maria -, patroana Marinei, vor avea loc in apele Constantei si pe uscat niste serbari demne de a fi vazute precum , alergari, corabia Argonautilor si altele”… In Marina Militara aceasta zi s-a serbat cu siguranta si inainte de 1902, intrucat in documentele de arhiva se vorbeste de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

