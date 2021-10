Stiri pe aceeasi tema

- Se strang semnaturi pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis, conform unor surse. AUR ar putea demara procedura, insa se pare ca semnaturile se strang atat in PSD, cat și la PNL. Președintele Klaus Iohannis a susținut, marți, o declarație de presa la Palatul Cotroceni, dupa ce Guvernul Cițu…

- Principalele agentii de presa internationale au relatat pe larg marti despre caderea guvernului roman condus de Florin Citu, mentionand ca adoptarea motiunii de cenzura de parlament, in plina criza sanitara, marcheaza inceputul unei perioade de instabilitate politica.

- Principalele agentii de presa internationale au relatat, marti, despre demiterea de catre Parlament a Guvernului Florin Citu, notand ca Romania se confrunta cu o perioada de instabilitate politica, pe fondul amplificarii crizei pandemiei, anunța Mediafax. "Guvernul liberal roman a fost demis…

- Guvernul se reunește vineri, de la ora 16:00, potrivit agendei publice comunicate de biroul de presa al executivului. Este prima ședința dupa izbucnirea scandalului in coaliția de guvernare.In ședința care va avea loc vineri la Palatul Victoria se va discuta despre adoptarea programului național de…

- Deputatul USR Iulian Bulai a declarat marți, la Antena 3, ca premierul Florin Cițu este la randul sau evaluat in coaliție și poate fi schimbat din funcție daca nu inceteaza cu amenințarile de remaniere la adresa miniștrilor Cristian Ghinea, Catalin Drula și Stelian Ion. Bulai a spus ca premierul…

- Europarlamentarul Mihai Tudose contesta creșterea economica de 13,6% anunțata de Florin Cițu. „Cel mai fericit cioclu. Premierul cu cazier/ țepar joaca alba-neagra cu datele economice. Anunța creștere de 13,6% in trimestrul doi al anului, dar sa o raporteze la contractarea cu 12,3% din același trimestru…

- Candidatul desemnat la functia de premier al R. Moldova, Natalia Gavrilita, a facut o scurta prezentare a programului de guvernare cu care urmeaza sa vina in Parlament pentru a solicita votul de incredere al deputatilor.

- De la 1 august vor intra in vigoare noi masuri de relaxare a unor restricții. Acestea vizeaza in special evenimentele care au loc in aer liber. Nu se va renunta la purtarea mastii de protectie in spatii inchise, a declarat marți premierul Florin Cițu, citat de Hotnews . Intrebat inainte de sedinta coalitiei…