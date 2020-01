Stiri pe aceeasi tema

- Star Wars iși incheie in genunchi noua trilogie, printr-un Episod IX care sezbate sa corecteze erorile capitolului anterior. „The Rise of Skywalker” nuface decat sa evidențieze cat de superficial și neinspirat a gestionat Disney aceastaserie de filme, de cand a cumparat-o in 2012.Iata-ne la finalul…

- Se apropie Craciunul, mulți se gandesc sa adopte sau sa cumpere un animal de companie insa decizia de a aduce un animal de companie in casa nu ar trebui luata ușor – exista mulți factori de luat in considerare. Ești pregatit pentru responsabilitate sau nu este inca timpul potrivit pentru asta? Gandește-te…

- Se intampla rar ca «miracolul vietii» sa fie oferit ca premiu la un concurs la radio. Despre micuțul Garrett Rivera, in varsta de trei luni, se poate spune ca a fost caștigat dupa ce parinții luni, care se confrunta cu probleme de fertilitate, au intrat intr-o competiție și au caștigat un premiu care…

- Oamenii de știința au descoperit o legatura intre nanoparticulele din aerul poluat și cancerul de creier pentru prima oara. Pe scurt, particulele minuscule produse prin arderea combustibilului pot ajunge in creier, crescand riscul apariției cancerului. Particulele ultra-fine (UFP) sunt produse obținute…

- Risto Matilla, un fotograf amator, a facut aceasta poza cu ouale, dintre care cel mai mare era de dimensiunea unei mingi de fotbal. O rara colecție cu mii de „oua de gheața” a fost descoperita in Finlanda, un fenomen despre care specialiștii spun ca apare numai in condiții meteo extreme. Risto Mattila,…

- Premiera de gala a ultimului film Terminator: Dark Fate a fost anulata. Evenimentul urma sa aiba loc marți seara (29 octombrie), la Los Angeles. Reprezentanții Paramount și Skydance au anunțat ca au anulat vizionarea din cauza incendiilor devastatoare de padure din California, scrie Variety. „Avand…

- La 30 de ani de la caderea Zidului de la Berlin, alegerile din landul est-german Turingia au confirmat intarirea partidelor de extrema si declinul partidelor populare traditionale in fosta Germaniei comunista: scrutinul de duminica a fost castigat de partidul „Die Linke” al premierului Bodo Ramelow,…

- Președintele american Donald Trump a fost batut și legat de o femeie intr-o noua reclama pentru un brand american de articole sportive. Panoul publicitar de 30 de metri a fost amplasat in Times Square din New York și infațișeaza un model care iși leaga președintele cu sfoara roșie, alba și albastra.…