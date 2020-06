De ce vremea este atât de haotică în ultimele zile? ANM explică situația Potrivit acesteia, luna iunie este una dintre cele mai bogate luni in precipitații "Este o luna iunie, o prima jumatate a lunii, deosebit de severa din punct de vedere al violentei si intensitatii fenomenelor meteo extreme. Luni iunie foarte bogate in precipitatii am mai inregistrat in statistica meteorologica, cel mai recent in 2010, cand au fost 133,1 l/mp. La acest moment, discutam doar de 52,4 l/mp, fata de o norma climatologica de 84 l/mp”, a spus Elena Mateescu la Antena3. Potrivit acesteia, pana in prezent au fost emise 20 de coduri de culoare roșie și peste 150 de coduri portocaliu. ”In… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

