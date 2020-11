Klaus Iohannis a explicat, marți seara, ca Romania va organiza aleger i parlamentare pentru ca experții pe care i-a consultat i-au spus ca nu se impune amanarea lor. Președintele a dat ca exemplu alegerile prezidențiale din SUA, țara cea mai afectata de noul coronavirus, unde peste 9,5 milioane de cetațeni s-au infectat, iar numarul morților a depașit 237.000. ”In momentul acesta, nu luam in calcul amanarea alegerilor și experții spun ca nu se impune amanarea alegerilor. Chiar azi loc alegeri in SUA, o țara mult mai greu lovita de pandemie, decat am avut in Romania. Nu putem sa ne legam de un…