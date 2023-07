Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul MISA - Mișcarea pentru Integrare Spirituala in Absolut - a primit miercuri, 5 iulie, decizia favorabila in prima instanța intr-un proces deschis la Tribunalul Sibiu prin care cerea daune morale de la statul roman.

- Dupa ce a caștigat doua procese cu statul roman la CEDO, Gregorian Bivolaru, liderul Mișcarii de Integrare Spirituala in Absolut, a bifat un nou triumf in Instanta, de aceasta data in țara. El a primit miercuri o decizie favorabila intr-un proces deschis la Tribunalul Sibiu prin care cerea daune morale…

- Dupa ce a caștigat doua procese cu statul roman la CEDO, Gregorian Bivolaru, liderul Mișcarii de Integrare Spirituala in Absolut, a caștigat un nou proces, de aceasta data la o instanța din țara. Tribunalul Sibiu a decis miercuri, 5 iulie, ca statul roman trebuie sa-i plateasca 50.000 de euro daune…

- Ruslan Rotan, antrenorul Ucrainei, se plange de condițiile in care echipa lui a calatorit in Romania, dupa „sfertul” cu Franța, de la Cluj: „Nici nu știu cum am ajuns la București. In loc sa ne recuperam, am stat inchiși intr-un hangar pe aeroport. Am facut o jumatate de zi pe drum”. Ucraina a fost…

- Wizz Air nu va mai opera nu mai puțin de 12 rute spre și dinspre aeroporturile din București, Cluj, Iași și Timișoara, anunța BoardingPass. De la sfirșitul lunii octombrie, Wizz Air nu va mai zbura din București spre aeroporturile din Aarhus (Danemarca), Alghero (Italia), Malmo (Suedia) și Santander…

- Ovidiu Semenescu se pare ca a facut parte dintr-un grup criminal organizat care ar fi șantajat politicieni de la Sofia. Acesta este un personaj celebru in Romania, inculpat intr-unul dintre cele mai mari dosare instrumentate la DNA Ploiești. Ovidiu Semenescu se pare ca a facut parte dintr-un grup criminal…