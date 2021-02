Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat miercuri ca in cadrul etapei a doua de vaccinare trebuie avut in vedere personalul cheie din institutiile publice necesare functionarii statului, fara de care acestea nu pot functiona. Precizarile au fost facute la finalul sedintei de guvern in cadrul careia a…

- Intrebat la briefingul de presa de la finalul ședinței de Guvern daca exista posibilitatea ca etapa a treia de vaccinare sa fie in martie, nu in aprilie, premierul Florin Cițu a raspuns afirmativ: "Da, este adevarat" și ca totul depinde de primirea vaccinurilor anti-COVID."Etapa a doua a inceput mai…

- Executivul se reuneste miercuri in sedinta, de la ora 13.00, iar pe ordinea de zi figureaza un proiect de hotarare pentru modificarea Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania. In etapa a doua de vaccinare sunt introduse persoanele cu handicap, , persoane imobilizate, persoane imunodeprimate,…

- Incepand cu data de 15.01.2021, la nivelul județului Vrancea va debuta etapa a-II-a de vaccinare impotriva virusului Sars Cov-2 conform Strategiei de vaccinare impotriva Covid-19 in Romania . Pe raza județului Vrancea au fost pregatite și avizate centre de vaccinare in 8(opt) localitați , dupa cum urmeaza:…

- In etapa a doua a Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 din Romania vor fi incluse persoanele care lucreaza in domenii-cheie, cele de peste 65 de ani și cele care au boli cronice, a anunțat Guvernul Romaniei.

- Direcția de Sanatate Publica Alba a transmis detalii privind desfașurarea etapei a II-a de vaccinare, in care sunt incluse persoanele cu varsta peste 65 de ani și cele aflate in evidența cu boli cronice, indiferent de varsta. In etapa a II-a a Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania este…

- 2105 doze vaccin au fost administrate pana la data de 5 ianuarie 2020 personalului angajat in unitațile medicale din Dolj, in prima etapa de vaccinare anti Covid din țara. La nivelul județului Dolj, etapa I de vaccinare se deruleaza in 13 centre inființate in toate unitațile medicale, dar și in centrul…