De ce Rusia sfidează lumea? Neputand valorifica energiile creatoare, intrucat cultiva doar ideea dominatiei imperiale, liderii autocratici ai Rusiei de ieri si de azi cauta sa se identifice cu idealul mistic. Aceasta alchimie intre istorie si mistica ne ajuta sa intelegem de ce Rusia nu s-a modernizat efectiv niciodata in istoria ei si de ce reprezinta o amenintare perpetua pentru natiunile libere. In anul 1990 aparea editia in limba romana a lucrarii venerabilului Ion Ratiu, Moscova sfideaza lumea. Scrisa in anii 1950, dar editata abia peste trei decenii, aceasta carte vizionara se adauga unei liste scurte de lucrari care… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

