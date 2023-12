De ce Putin va domni până la adânci bătrâneți “Daca exista Putin, exista Rusia; daca nu exista Putin, nu exista Rusia”, a proclamat in 2014 actualul președinte al Dumei de Stat, loialistul agresiv Viaceslav Volodin. El schița o autocrație ideala, una in care țara ar fi echivalata cu conducatorul ei și invers. In momentul in care Volodin a rostit aceste cuvinte, Kremlinul se bucura […] The post De ce Putin va domni pana la adanci batraneți first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avorturile la 'privat' in Rusia, interzise? Campanie inceputa de patriarhul Kirill (presa)Duma de Stat din Federația Rusa a inceput sa pregateasca o lege care sa interzica avorturile in clinicile private din toata țara.Potrivit unei surse BBC, pe 8 noiembrie, Patriarhul Kirill a trimis o scrisoare…

- Kremlinul recruteaza tot felul de aliați improbabili in campania sa de a-i priva pe cetațeni de accesul la știri precise și materiale de actualitate, scriu intr-o analiza CEPA Andrei Soldatov, expert in serviciile secrete ruse, și Irina Borogan, jurnalista de investigații.

- Istoricul italian Mark Galeotti, unul dintre cei mai reputați specialiști in spațiul ex-sovietic, analizeaza o sarbatoare artificiala instituita in Rusia in 2005. „Astazi, 4 noiembrie, este Ziua Unitații Naționale a Rusiei, iar in situația actuala, exista o incercare de a-i da o noua intorsatura sinistra,…

- Kremlinul s-a declarat luni, 9 octombrie, extrem de ingrijorat de evenimentele recente din Israel si din teritoriile palestiniene, avertizand ca situatia ar putea escalada intr-un conflict mai amplu in Orientul Mijlociu, relateaza Reuters . ”Suntem extrem de ingrijorati”, a declarat reporterilor purtatorul…

- Scopul revocarii ratificarii de catre Rusia a Tratatului de interzicere completa a testelor nucleare (CTBT) ar fi acela de a plasa Moscova pe picior de egalitate cu Statele Unite, nu de a semnala intentia de a relua testele, a declarat vineri Kremlinul, informeaza Reuters, conform news.ro.Vladimir…

- Kremlinul a declarat ca tancurile americane Abrams furnizate Ucrainei nu vor schimba rezultatul ofensivei sale și ca vor „arde”, dupa ce Kievul a primit livrarile de vehicule blindate, relateaza BBC . Kievul a anunțat saptamana aceasta ca a primit livrari de tancuri de lupta Abrams din SUA, consolidandu-și…

- Companiile din Occident care și-au continuat operațiunile in Rusia dupa ce Moscova a invadat Ucraina au generat profituri de miliarde de dolari, dar Kremlinul le-a blocat accesul la bani in incercarea de a pune presiune pe țarile „neprietenoase”, scrie Financial Times.

- Ramasa fara piețele europene și cu o economie in ruine dupa sancțiunile occidentale, Rusia vinde sute de milioane de barili de petrol nerafinat in India, dar in loc de dolarii și de euro de care are nevoie pentru a-și readuce economia pe linia de plutire, regimul Putin primește gramezi de rupii cu care…