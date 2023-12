Stiri pe aceeasi tema

- ​21 de naționale au obținut deja calificarea la Euro 2024, iar cele trei care vor completa tabloul competiției din Germania vor veni din play-off-ul din Liga Națiunilor. Dintre primele reprezentative sigure ca vor evolua la turneul final european din vara anului viitor, Romania are cea mai mica valoare…

- Romania nu se compara in prezent cu Germania, Franta, Spania sau Italia, dar vom ajunge acolo in 5-6 ani daca avem curajul sa investim, a declarat miercuri Adrian Caciu, ministrul Investițiilor.

- Produsele care au ambalaje cu marcajul SGR ar putea sa ajunga pe rafturile magazinelor in cursul lunii ianuarie. RetuRO Sistem Garantie Returnare va fi implementat incepand din 30 noiembrie 2023, iar din acel moment romanii vor plati o garantie de 50 de bani cand vor cumpara o bautura imbuteliata (apa,…

- In primele noua luni ale anului, Brașovul a raportat cea mai mare creștere procentuala a prețurilor pentru locuințe noi, in timp ce Timișoara este orașul in care se gasesc cele mai mici chirii, arata cea mai recenta analiza a platformei Storia, realizata pe baza anunțurilor publicate de portal. Cluj-Napoca…

- Salariile și pensiile nu țin pasul cu scumpirile, iar cele mai recente date de la INS (INTRA CARTON 1) arata ca, deși rata inflației continua sa scada ușor și a ajuns la 8,1%, prețurile alimentelor sunt in continuare uriașe. Ouale, branzeturile sau cartofii sunt in continuare in topul scumpirilor.„Asta…

- Eurostat a aratat recent ca prețurile la energie electrica și gaze naturale consumate in gospodariile din Romania sunt printre cele mai mari din UE. Romania se afla in top 3 cele mai mari prețuri la energie electrica și pe locul 2 la scumpirea gazelor naturale. Potrivit informațiilor HotNews.ro, Eurostat…

- Preturile medii la electricitate pentru consumatorii casnici din UE au continuat sa creasca semnificativ in primul semestru din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, de la 25,3 euro/100 kWh la 28,9 euro/100 kWh, iar Tarile de Jos, Lituania si Romania sunt statele membre UE cu cel mai semnificativ…

- * Romania, printre primele destinatii In primele opt luni ale acestui an, sectorul fructelor și legumelor proaspete a atins in Turcia cea mai mare cifra de export din istorie, scrie cotidianul turc Haberler, preluat de Hotnews. Vicepreședintele Asociației Exportatorilor din Regiunea Egeea, Hayrettin…