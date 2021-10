Stiri pe aceeasi tema

- Octavian Jurma critica anuntul facut de ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, cu privire procentul de peste 77% dintre parinti care nu doresc sa-si vaccineze copiii. Cercetatorul sustine ca „astfel de statistici dezarmeaza”.

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a declarat, luni, ca decizia de inchidere a școlilor din Afumați, județul Ilfov, e o incalcare flagranta a Ordinului comun semnat de el și de ministrul Sanatații. Prin urmare, de marți, elevii vor reveni in clase. Daniel Tudorel Zamfir, prefectul județului Ilfov,…

- DSP-urile vor anunta daca saptamana urmatoare copiii vor merge la școala RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Parinții vor afla vineri de la direcțiile de sanatate publica daca saptamâna urmatoare copiii lor vor merge la școala. În localitațile în care rata de…

- Copiii ar putea primi vouchere de 100 de lei daca se vaccineaza cu schema completa, a declarat vineri, ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. Ioana Mihaila a precizat ca nu exista condiții legate de varsta pentru vouchere, cel puțin in discuțiile tehnice, așa ca e posibil sa fie oferite și copiilor. „Nu…

- In cadrul unei conferințe de presa susținuta vineri dimineața de catre miniștrii Educației, Sorin Cimpeanu, și Sanatații, Ioana Mihaila, dupa o ședința condusa de premierul Florin Cițu, s-au... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Copiii ar putea primi vouchere de 100 de lei daca se vaccineaza cu schema completa, spune ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, care precizeaza ca, cel puțin in discuțiile tehnice, nu a fost pusa condiția varstei. „Nu am pus, cel puțin in discuțiile tehnice, condiția de varsta (pentru vouchere – n.r.).…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a declarat luni, la B1 TV, ca deocamdata doar 4% dintre elevii cu varste intre 12 și 15 ani s-au vaccinat anti-COVID-19, iar la categoria 15 – 19 ani procentul este de aproape 20%. La profesori, rata e de 60%, dar noi date urmeaza sa vina la inceputul lunii viitoare.…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, afirma ca pentru grupa de varsta 12-15 ani rata de acoperire vaccinala este de circa 3,5%, iar pentru 16-19 ani - de aproximativ 18%, admitand ca procentul este mic. El arata ca un motiv al reticentei vaccinarii tinerilor este legat…