De ce nu e bine să vorbești despre mecanica cuantică când nu pricepi nimic din mecanica cuantică Cumva, din abisul algoritmilor Google, pe YouTube mi-a aparut ca recomandare un clip de o ora numit „Misterul fizicii cuantice”. Cum nu știu sa vorbeasca multa lume serios prin Romania despre acest subiect, am zis sa incerc. Ca o paranteza, pentru mine e un mister de ce nu exista mai nimeni, cu pregatirea necesara, in Romania, care sa prezinte pe Internet subiecte de interes din fizica și alte domenii ale științei. Sunt o mulțime de studenți, masteranzi și doctoranzi in fizica in Romania. De ce nu indraznește niciunul sa-și publice macar vreun referat pe Internet? Stau liniștiți cu ecuațiile lor,… Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol si foto: scientia.ro

