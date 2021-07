De ce întârzierile de pe calea ferată vor persista și în următoarele zile ​Ciocnirea de la Fetești, furtunile și canicula au adus haosul pe calea ferata și nu este o exagerare. Dincolo de cele doua trenuri care au întârziat peste 10 ore, unele au acumulat peste 4 ore și altele au fost anulate. Probleme au fost nu doar pe Constanța, ci și spre Brașov, spre Craiova și spre Târgoviște. Cel puțin vineri și sâmbata vor fi zile în care sunt posibile întârzieri de sute de minute, mai ales ca la Fetești mai este de lucru cu utilajele grele și canicula va duce la scaderea vitezelor peste tot în rețea. În plus, pot oricând… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

