De ce este Romania groapa de gunoi a lumii? Ce costuri implica depozitarea deseurilor pe teritoriul nostru

- Autoritațile fac joi controale de amploare in Portul Agigea, unde sunt mai multe containere cu deșeuri din Germania. Acțiunea are loc dupa ce in ultimele zile, acolo au fost descoperite 50 de containere cu 500 de tone de deșeuri.

- Seful Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, a anuntat ca in Portul Constanta sunt 90 de containere care urmeaza sa fie verificate si acestea vor fi reintoarse in tarile de origine deoarece contin deseuri. El a precizat ca tot ce intra in Romania este verificat. Marti au fost descoperite alte…

- Tulpina din India are mutații ce ar putea sa o faca mai virulenta și mai transmisibila, dar oamenii de știința nu se grabesc sa concluzioneze ca ea ar fi principala responsabila pentru tragedia COVID in aceasta țara, scrie Financial Times . Experții sugereaza deocamdata ca in India circula, de fapt,…

- Procurorii Direcției DIICOT Vrancea și ofiteri de politie judiciara din cadrul SIC Vrancea au efectuat 119 perchezitii in 19 județe din Romania. Descinderile au vizat destructurarea a mai multor grupari specializate in furt de utilaje agricole, a informat DIICOT, intr-un comunicat . Sunt patru grupari…

- La sfarsitul saptamanii trecute, cand valorile de trafic in Punctul de Trecere a Frontierei Petea din județul Satu Mare au crescut o data cu apropierea Sarbatorilor Pascale, mai multi cetateni romani care se intorceau din strainatate au incercat sa eludeze controlul de frontiera. Inspectoratul Teritorial…

- Primul model electric al producatorului autohton Dacia a inregistrat peste 9.300 de precomenzi in trei saptamani de cand a ieșit pe piețele europene, scrie economica.net. Modelul Spring a avut un „un succes imediat in cele cinci țari care au deschis precomenzile in prima zi a primaverii: Romania, Franța,…

- Potrivit unui comunicat de presa al DIICOT, in perioada decembrie 2019 - martie 2020, un cetațean indian a constituit, impreuna cu alte persoane printre care și cetațeni romani, un grup infracțional organizat specializat in savarșirea infracțiunii de trafic de migranți de naționalitate indiana, grup…

- Tot mai multe țari iși indeapta atenția spre prelucrarea și sortarea deșeurilor, ca parte a obiectivului major de protejare a mediului inconjurator. Cu toții ne dorim sa traim intr-un mediu mai curat, mai ingrijit, sa respiram aer nepoluat și sa fim siguri de calitatea apei pe care o consumam zilnic.…