- Un nou val de infectari cu COVID-19 in Romania. In ultima saptamana, numarul cazurilor a crescut de la 200-250 la 4.000. Medicii recomanda romanilor sa fie prudenti si sa poarte masca de protectie in spatiile inchise si aglomerate. ”Putem sa discutam despre un val 6, doar ca vorbim de un val care vine…

- De trei saptamani, Romania se confrunta cu o creștere constanta a numarului de cazuri de infectare cu variantele BA 4 si BA 5 ale Omicron. Aceste doua varinate vor fi respunsabile pentru valul 6 al pandemiei, potrivit experților. Iata ce se știe despre noile tulpini pana acum

- Mai multe țari raporteaza o creștere semnificativa a cazurilor de COVID, in timp ce experții avertizeaza ca, avand in vedere restricțiile ridicate in cele mai multe state și scaderea semnificativa a vaccinarilor impotriva coronavirusului, am putea asista și la o creștere a

- "Azi incidența naționala a revenit pe trend descendent și a ajuns la 0,5 la mie. (...) Saptamana viitoare Cluj și București vor cobori in sfarșit sub unu la mie. Sunt județele de referința cele mai credibile și pentru restul țarii", a scris Octavian Jurma, vineri, pe pagina de Facebook.Medicul spune…

Peste 600 de noi cazuri de Covid și 6 decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, a anunțat joi Ministerul Sanatații.

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 17 aprilie, la 2.881.904. La ora 13:00, Ministrul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de autoritați, au fost inregistrate 582…

- China se confrunta cu o noua creștere a cazurilor Covid-19, motiv de ingrijorare pe plan mondial, mai ales ca țara a introdus noi restricții menite sa limiteze transmiterea virusului. Potrivit specialiștilor, varianta Omicron se raspandește foarte repede, iar rata de mortalitate este mult mai mare decat…