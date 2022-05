La nivel international, aproximativ 10% dintre potentialii clienti care intra intr-un magazin pleaca fara sa cumpere nimic. Daca lucrezi in domeniul retail, esti familiarizat cu aceasta imagine: omul intra, se uita in jur o perioada si se indeparteaza. Daca a intrat in magazin, inseamna ca a avut un motiv. Ce anume l-a determinat sa plece fara nicio achizitie? Iata cateva motive a caror remediere ti-ar putea imbunatati cifra de clienti multumiti:

Nu gasesc ceea ce cauta

Cel mai frecvent motiv pentru care oamenii ies dintr-un magazin este lipsa produsului pe care il cauta. Acest…