De ce ați construit, domnilor, stadioane de milioane de euro? Statul roman a platit 94 milioane de euro pentru reconstrucția stadionului Ghencea și 30 de milioane de euro pentru cea a arenei Arcul de Triumf. Deși sunt gata, acestea stau cu luminile aprinse noapte de noapte și așteapta primele meciuri dupa ce Euro 2020 se va liniști. Doar ca acele meciuri nu se intrevad. Ghencea se afla intr-o permanenta disputa intre Clubul Sportiv Steaua al Armatei și FCSB-ul lui Gigi Becali. Arcul de Triumf reprezinta obiectul pe care se cearta coaliția de guvernare, care dorește sa faca acolo un complex sportiv, și oficialii Federației Romane de Rugby, cu simpatii certe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de rugby a Romaniei va intalni puternica reprezentativa a Argentinei, pe 3 iulie, intr-un meci-test la Bucuresti, a anuntat luni Federatia Romana de Rugby (FRR) pe site-ul propriu, conform agerpres. Conform sursei, ''pumele'' revin in Romania dupa 29 de ani, ultimul meci disputat…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a afirmat, joi, ca meciurile de la Bucuresti din cadrul EURO 2020 la fotbal se vor desfasura in limita a 25% din capacitatea Arenei Nationalei, dar aceasta va creste la 50% pentru partida din optimi. ''In sedinta Comitetului Interministerial…

- Ministerul Tineretului si Sportului a anuntat, luni seara, intr-un comunicat de presa postat pe un site de socializare, ca meciul al patrulea si ultimul gazduit de Arena Nationala din Bucuresti in cadrul EURO 2020 s-ar putea disputa cu mai multi spectatori in tribuna. "Ultimul meci din…

- Ministerul Tineretului si Sportului a anuntat, luni, ca este posibil ca la meciul din optimile Campionatului European de fotbal care se va desfasura pe Arena Nationala sa asiste mai multi spectatori decat s-a convenit, noteaza news.ro “Astazi, a avut loc la Palatul Victoria o sedinta de lucru…

- Nationala de rugby a Romaniei va intalni reprezentativa Scotiei, in luna iulie, la Bucuresti, intr-un meci test, a anuntat, marti, Federatia Romana de Rugby pe site-ul sau oficial. Este pentru prima data in ultimii 15 ani cand ''stejarii'' disputa un meci test impotriva unei echipe din Turneul…

- Presiunea pusa de UEFA in legatura cu posibila pierdere a co-organizarii Euro 2020 in cazul in care nu puteau asista spectatori la meciurile de la Bucuresti a fost risipita. Autoritatile au decis sa ofere asigurari ca la partidele din Capitala, care se vor desfasura pe Arena Nationala, vor putea asista…

- Spectatorii vor reveni pe stadioanele de fotbal. Meciurile de la Euro 2020, care vor avea loc la București, vor avea maxim 13.000 de fani in tribuna, a anunțat Ministerul Tineretului și Sportului a anunțat, chiar de Ziua Internaționala a Sportului. UEFA daduse ca termen data de 7 aprilie pentru prezentarea…

- Ministerul Tineretului și Sportului anunța printr-un comunicat de presa ca meciurile pe care „Arena Naționala” le va gazdui in cadrul EURO 2020 se vor desfașura cu spectatori in tribune. In luna iunie, „Arena Naționala” va fi gazda a patru meciuri de la EURO 2020, turneul final care ar fi trebuit sa…