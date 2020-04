Stiri pe aceeasi tema

- In doar cateva zile, lumea cu care suntem obișnuiți s-a schimbat practic cu totul. Planurile de vacanța, de investiții, toate sunt acum depașite și inadecvate. Toata lumea se teme de ce va urma, ca e vorba de...

- Un echipaj de pompieri a intervenit marti seara la etajul patru al unui bloc de locuinte din municipiul Giurgiu cu o autoplatforma pentru salvari de la inaltime, o autospeciala de descarcerare si o ambulanta SMURD dupa ce o femeie a solicitat sprijinul autoritatilor pentru ca fiul ei, minor, nu-i…

- Un tanar in varsta de 29 de ani si-a pus streangul de gat intr-o scara de bloc din municipiul Suceava, insa nu si-a putut duce gestul suicidar la capat, ștreangul fiind taiat de un locatar. Sambata noapte, in jurul orei 23.00, o tanara a sunat la 112 si a sesizat ca fostul sau prieten s-a spanzurat…

- Un incendiu a cuprins, luni, gospodaria unei femei din localitatea vranceana Satu Nou, orasul Odobesti, flacarile distrugand intreaga locuinta. Pompierii au reusit sa o salveze pe proprietara, care a suferit un atac de panica si a fost transportata la spital. De asemenea, ei au resuscitat si au reusit…

- Zeci de romani se intorc acasa din China inspaimantati si cu lacrimi in ochi. Ajunsi pe pamant romanesc, vorbesc cu groaza despre peisajele apocaliptice, din orasele Chinei. Din orasul focar Wuhan va fi repatriat si un roman. Noul Coronavirus da in fiecare zi alerta in tara. Simptomele sunt asemanatoarea…

- Nimeni nu mai are voie sa intre si sa iasa din orasul chinez Wuhan, unde a aparut prima data coronavirusul care a luat, pana acum, cel putin 25 de vieti. Traficul aerian si feroviar a fost suspendat, iar transportul public a fost, si el, inchis temporar. Aici locuiesc 11 milioane de oameni.…

- Ulterior focul a fost stapanit si zona ventilata pentru a putea fi reluate operatiunile pe aeroport, care ofera vizitatorilor acces la plajele de la sud de Valencia. Decolarea avioanelor a fost reautorizata, dar nu si aterizarile, ceea ce a determinat devierea a patru zboruri catre aeroporturi din…

- Panica intre actorii de la Hollywood dupa ce au primit amenintari legate de Iran! Sediile Sindicatului Actorilor Americani din Los Angeles și New York au fost verificate de poliție dupa ce s-au primit amenințari telefonice legate de tensiunile dintre Statele Unite și Iran.