De ce a venit iarna la Kremlin?

Vladimir Putin domina politica rusa de mai bine de doua decenii. Inainte de el, tara a traversat o perioada de relaxare si dezvoltare odata cu perestroika lui Mihail Gorbaciov – perioada despre care unii au afirmat ca ar fi primavara rusa. Aceasta tema, plus subiectele care converg din ea, este dezbatuta in volumul „Iarna la Kremlin. Rusia si a doua venire a lui Vladimir Putin”‘ de Robert Service, aparut la editura Polirom, in traducerea Adinei Avramescu. Desigur, intrebarea care apare, in primul rand, este „De are cartea acest titlu?”. Cine a adus vara la Kremlin și cine iarna? Sunt cateva explicații…