Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Groza a plecat impreuna cu fiica ei, Elena, in India. Tatal cantareței a vorbit despre alegerea acesteia de a pleca din țara in aceasta perioada. Loredana Groza a luat decizia de a se intoarce in India, insa de data aceasta a luat-o și pe fiica sa, Elena, sa o insoțeasca. Cantareața a dorit…

- Doua persoane transgen, care formeaza un cuplu, au devenit parinti biologici in India, o premiera in aceasta tara, dupa ce unul dintre cei doi parteneri de viata a nascut miercuri un bebelus in statul Kerala, informeaza Reuters.

- George Burcea a plecat impreuna cu Viviana Sposub in Statele Unite ale Americii in urma cu trei luni, iar acum s-a intors in țara. Actorul nu a mai putut sta departe de fetițele sale, astfel ca a venit sa le vada.In noiembrie, George Burcea și Viviana Sposub au plecat in Statele Unite ale Americii,…

- Google anunta o serie de concesii legate de Android, menite sa faca pe plac autoritatilor din India, care au luat in vizor compania americana. Printre concesiile care vor intra in vigoare de luna viitoare se numara libertatea de a alege motorul de cautare in momentul configurarii unui telefon nou, dupa…

- Producatorii globali privesc dincolo de China, iar India pregatește sa profite de acest moment. Guvernul premierului Narendra Modi cheltuiește 20% din buget pentru investiții de capital, cel mai mult in cel puțin un deceniu.Modi este mai aproape decat orice predecesor de a putea afirma ca India iși…

- Recenta vizita a Andreei Balan, in India, unde și-a manifestat simpatia pentru popularul lider spiritual Sadhguru, din pildele caruia se ghideaza in viața, nu este insa pe placul preoților romani, care o invita, ca pe o buna creștina, la biserica. Iata ce sfat ii ofera vedetei parintele Mirea Virtejanu,…

- ”Cele mai mari 500 de intreprinderi familiale din lume sunt vitale pentru sanatatea economiei globale si se dezvolta mai rapid decat aceasta. Ele genereaza impreuna venituri de 8,02 trilioane dolari si angajeaza 24,5 milioane de persoane, in 47 de jurisdictii din intreaga lume, un nivel suficient de…