- Betty Stoian este o persoana mereu cu zambetul pe buze și foarte sincer. Tanara a vorbit deschis despre cel mai greu moment al vieții ei care a și marcat-o, de altfel. Fiica lui Florin Salam a facut marturisiri emoționante și nu s-a ferit sa spuna lucrurilor pe nume.

- Betty Stoian a vorbit despre relația pe care o are cu Roxana Dobre, soția manelistului. Florin Salam și-a refacut viața dupa moartea Fanicai, mama lui Betty și fiului sau cel mare, Dani. Cantarețul este foarte fericit in preajma femeii cu care a ales sa iși petreaca restul vieții. Ei bine, de-a lungul…

- Betty Blue, fiica lui Florin Salam, se lauda cu o cariera de succes in industria muzicala care ii asigura o viața cat mai decenta, insa puțini sunt cei care știu ce alte surse de venit mai are artista la doar 21 de ani.

- Betty Stoian, fiica lui Florin Salam, a organizat pe contul de socializare o sesiune de intrebari, iar fanii au fost curioși sa afle detalii picante din viața artistei. Vedeta este casatorita cu Catalin Vișanescu și au impreuna un baiețel.Betty a organizat, pe pagina personala de Instagram, o secțiune…

- Recent, Florin Salam s-a casatorit cu Roxana Dobre, iar fiica lui, Betty, i-a fost alaturi in ziua cea mare. Tanara artista a vorbit despre relația pe care o are cu actuala soție a tatalui ei. Dupa moartea Ștefaniei, Florin Salam și-a refacut viața alaturi de Roxana Dobre, femeia cu care are trei copii.…

- A fost mare petrecere mare in showbiz pana dimineața, asta dupa ce ieri Florin Salam și Roxana Dobre s-au casatorit. Cei doi au facut nunta pe plaja, iar ulterior distracția s-a mutat intr-un local de pe litoral. Betty Vișanescu, fiica manelistului, a avut un moment special pe scena.

- Betty Vișanescu a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre nunta tatalui ei, Florin Salam cu Roxana Dobre. Cei doi și-au unit astazi destinele in fața lui Dumnezeu, iar marele eveniment a avut loc pe o plaja din Mamaia. Iata ce a marturisit fiica lui Florin Salam!

