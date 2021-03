Stiri pe aceeasi tema

- Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Ilfov a adoptat duminica seara o hotarare prin care se suspenda activitatea didactica in localitațile Balotești, Mogoșoaia și Ștefanești incepand de luni. Citește și: DOVADA ca Vlad Voiculescu a mințit! Personalul din centrele de vaccinare…

- Noua unitati de invatamant din judetul Botosani isi desfasoara, incepand de luni, activitatile didactice potrivit scenariului 3, iar o alta doar in sistem online, potrivit informatiilor transmise de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ). Scenariile de functionare au fost aprobate de consiliile de administratie…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a reunit in ședința extraordinara, in sistem online, și a aprobat scenariile pentru organizarea și desfașurarea cursurilor in unitațile de invațamant preuniversitar, in perioada 15-19 martie, a declarat prefectul Vlad-Emanuel Duruș, președintele CJSU.…

- Activitatea didactica in comuna Vad se va desfașura online. Anunțul a fost facut, in urma cu puțin timp, de prefectul Clujului, Istvan-Szilard Tasnadi. Prin Hotararea Nr. 32 din 12 martie 2021, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a decis ca ”incepand cu data de 15.03.2021, in unitațile…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat, in ședința de vineri, 12 februarie 2021, modificarea scenariilor de funcționare pentru unitațile de invațamant din mai multe localitați prahovene. Noile scenarii sunt valabile de luni, 15 februarie, au fost propuse de consiliile de administrație…

- Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, a declarat, vineri, ca elevii din București vor incepe școala in scenariul galben, excepție vor face cinci unitați de invațamant care au comunicat diferite probleme. Traian Berbeceanu a dat asigurari ca unitațile de invațamant din Capitala au echipamentele de…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, in sedinta de vineri, prelungirea pana la data de 7 februarie 2021 a desfasurarii cursurilor online in unitatile de invatamant. ‘Se propune suspendare activitatilor care impun prezenta fizica a prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant…

