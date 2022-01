Stiri pe aceeasi tema

- Italia il va onora cu funeralii de stat pe presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a anuntat miercuri guvernul italian, la o zi dupa decesul lui, la varsta de 65 de ani, informeaza dpa. Guvernul a aprobat funeraliile de stat pentru David Sassoli in urma unei propuneri venite din partea presedintelui…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca, in cadrul intalnirilor pe care le va avea, luni si marti, la Bruxelles, cu inalti oficiali ai institutiilor UE, va transmite un mesaj referitor la necesitatea cautarii de solutii privind preturile la energie si la mentinerea rolului gazului si al energiei nucleare…

- Premierul Nicolae Ciuca va efectua in perioada 20-21 decembrie, o vizita oficiala la Bruxelles si va avea intalniri cu principalii lideri europeni. ”Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca va efectua, in perioada 20 – 21 decembrie, o vizita la Bruxelles, pentru o serie de intrevederi cu inalti oficiali ai…

- Premierul Nicolae Ciuca va face prima sa vizita externa la Bruxelles Premierul Nicolae Ciuca. FOTO: gov.ro Premierul Nicolae Ciuca face la începutul saptamânii viitoare prima sa vizita externa. Potrivit guvernului, se va întâlni luni, la Bruxelles, cu președintele…

- Noua varianta omicron a noului coronavrus ar putea deveni dominanta in infectiile covid-19 in Europa - pana in ianuarie -, avertizeaza miercuri presedinta Comisiei Europene (CE), care subliniaza ca exista, in prezent, suficiente vaccinuri anticovid pentru toti europenii, relateaza AFP. Avand in vedere…

- Șefa statului, Maia Sandu, a anunțat pe Twitter ca a avut convorbiri telefonice atat cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, cat si cu sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Subiectul discuțiilor s-a axat pe problema aprovizionarii cu gaze naturale, iar Maia Sandu le-a mulțumit…

- Grupul energetic rus Gazprom nu a reusit pana acum sa raspunda unei cereri de gaz sporite din partea Uniunii Europene, a sustinut miercuri, la Strasbourg, presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit dpa.

