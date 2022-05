Stiri pe aceeasi tema

- David Pușcaș, fiul vitreg al Luminiței Anghel, spune ca nu mai ține legatura cu mama sa. El și cantareața nu și-au mai vorbit de ani de zile, iar tanarul precizeaza ca ii este foarte tare dor de ea.

- Caz cutremurator in Vrancea! Un copil de numai patru ani s-a stins din viața chiar pe masa de operație. Parinții baiețelului aduc acuzații extrem de grave cadrelor medicale de specialitate, spunand ca aceștia le-ar fi omorat fiul. Iata cum s-a intamplat totul și ce decizie au luat oamenii legii!

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) s-a declarat duminica ''extrem de ingrijorata'' dupa arestarea in Ucraina, in teritoriile separatiste pro-ruse, a unora dintre membrii misiunii sale, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul președinte al PMP, Cristian Diaconescu, incearca „un mecanism de angrenare politica” disperat pentru a ramane relevant pe scena politica, inclusiv la Cluj, acuza lideri ai partidului.

- Toata lumea știe ca Amalia Bellantoni și soțul ei italian au ferma, astfel ca au numeroși angajați care-i ajuta la treburi. Ei bine insa, deși in emisiune lucrurile sunt mereu frumoase, acum, o fosta angajata pe nume Lili a venit cu acuzații grave la adresa vedetei. Iata ce ar fi pațit inainte de a…

- Administratorul judiciar al ELCEN acuza Primaria Capitalei ca blocheaza iesirea companiei din insolventa, avertizand ca poate intra in faliment iar pierderea bonusului de cogenerare poate scumpi facturile bucurestenilor cu 80 milioane lei/luna. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O femeie din capitala, al carei soț a fost unul dintre cofondatorii unei companii ce vinde scule electrice și accesorii se plange ca nu poate intra in posesia moștenirii care i-a ramas ei și fiicei sale, dupa ce soțul sau a decedat, in 2016. Ea il acuza pe cumnatul sau ca ar intreprinde diverse acțiuni…

- Florin Prunea (53 de ani), fost președinte la Dinamo și la CSM Iași, a lasat de ințeles ca Flavius Stoican (45) i-ar fi propus lui Gigi Becali in 2018, atunci cand era antrenor in Copou, sa „tranteasca” meciul cu FCSB. Fostul portar spune ca „este o rușine pentru istoria lui Dinamo sa aiba un antrenor…