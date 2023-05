Stiri pe aceeasi tema

- Multiplul campion european și mondial la natație, David Popovici, a donat copiilor bolnavi de cancer medalia de aur obținuta la Mondialele de la Budapesta in proba de 200 m liber masculin. Povestea medaliei și motivul donarii sunt prezentate intr-un video emoționant. Gestul vine in susținerea programului…

