David Popovici, locul 7 în finala probei de 100 m liber Inotatorul roman David Popovici s-a clasat pe locul 7 in finala probei de 100 m liber, joi, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, cu timpul de 48 sec 04/100. Popovici (16 ani) se calificase cu al cincilea timp din semifinale (47 sec 72/100), care ar fi insemnat locul patru in finala. La inceputul lunii, Popovici stabilea un nou record mondial de juniori la Roma la 100 m liber, 47 sec 30/100, cucerind si medalia de aur la Europenele de juniori. Americanul Caeleb Dressel a cucerit aurul la Tokyo in proba de 100 m liber, cu timpul de 47 sec 02/100, nou record olimpic. Australianul Kyle Chalmers s-a clasat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

