- US charge d'affaires ad interim in Bucharest, David Muniz, and commander of Aviano's 31st Fighter Wing Squadron, Brigadier General Jason E. Bailey, will visit on Thursday the 71st "General Emanoil Ionescu" Air Base in Campia Turzii - Cluj County, the Ministry of National Defense informs. According…

- Militarii Bazei 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu" din Campia Turzii, judetul Cluj, vor fi vizitati de insarcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, David Muniz, si de comandantul Escadrilei 31 Aviano, general de brigada Jason E. Bailey.

- Romania este interesata de o relatie puternica si de durata cu SUA, a afirmat vicepremierul Kelemen Hunor in cadrul unei intrevederi avute, miercuri, cu adjunctul sefului misiunii diplomatice americane, David Muniz. "Am avut astazi o discutie constructiva cu domnul David Muniz, Charge…

- Un detasament alcatuit din aeronave MQ-9 Reaper si aproximativ 90 de militari din cadrul Fortelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii este dislocat, pentru urmatoarele luni, in Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu" din Campia Turzii.

- Militarii americani vor executa misiuni de informatii, supraveghere si cercetare in sprijinul operatiilor NATO, iar Fortele Aeriene Romane, prin intermediul Bazei 71 Aeriene "General Emanoil Ionescu, vor asigura sprijinul tehnic, operational si logistic necesar desfasurarii misiunilor pe toata perioada…