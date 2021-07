Date noi: Manifestările neașteptate ale COVID-19 COVID-19 este o boala ce poate fi persistenta si genera simptome de lunga durata, potrivit unui studiu realizat de cercetatori elvetieni, care arata ca peste un sfert dintre bolnavii adulti care au depasit boala au prezentat simptome chiar si dupa sase luni, relateaza EFE. La acest studiu, publicat de revista Plos One si realizat de Universitatea din Zurich, au participat 431 de persoane care au avut COVID-19 intre februarie si august 2020. Dintre bolnavii cu COVID-19 persistent, 55% au semnalat ca simptome oboseala, 25% dificultati de respiratie si 26% probleme de depresie. Echipa condusa de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

