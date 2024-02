Stiri pe aceeasi tema

- Expertii in sanatate orala au de acum posibilitatea de a dobandi noi cunostinte in ceea ce priveste reabilitarea cavitatii orale cu ajutorul implanturilor dentare, mai ales atunci cand vine vorba despre cazurile complexe. Recent, Asociatia Maxilomed a lansat un nou concept de tratament care permite…

- Vestitorii primaverii, mici, albi, gingași, sunt o placere de privit, insa puțini romani aleg sa ii puna in curți, temandu-se ca sunt pretențioși. Un specialist a oferit insa cateva sfaturi prețioase. Afla, din randurile de mai jos, cand sa plantezi ghioceii in gradina. Vei vedea ca așa se vor inmulți…

- Recent, consilierii locali au aprobat documentația tehnico-economica in faza proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investitii: “REABILITARE ȘI MODERNIZARE PARC DACIA”. b) Capacitati tehnice: – Suprafața Parc: 14.068 mp – Suprafata verde: 12.661,2 mp – Alei pietonale: 1.406,8 mp – Gradina japoneza:…

- In cazul in care plantam bujorii primavara, trebuie sa așteptam sa treaca 4 saptamani de la ultimul ingheț. Sigur, in condițiile in care ciclicitatea anotimpurilor pare sa fie data peste cap, ne putem baza și pe faptul ca bujorii rezista la frig. Pentru plantarea bulbilor de bujori trebuie sa sapam…

- Vrei sa te bucuri de o curte sau de o gradina inflorita și bogata in culori in aceasta primavara? Playtech Știri iți explica in randurile de mai jos cand se planteaza bulbii de lalele sau zambile, pentru a te putea bucura la timpul potrivit de florile lor. Cum trebuie sa procedezi cand pui bulbii in…

- Decizia luata de magistrați este una definitiva, ceea ce inseamna ca din momentul in care documentele ajung in locul unde patronul de la Ferma Dacilor era ținut in arest preventiv, el va putea sa paraseasca locul și trebuie sa mearga direct acasa, unde va sta in arest la domiciliu.Judecatorii au considerat…

- Recent, o balena moarta a fost descoperita pe țarmurile din ”La Palma”, una dintre insulele Canare. Experții in biologie marina au ramas surprinși cind au descoperit ce comoara se afla ”ascunsa” in stomacul mamiferului, transmite antena3.ro Cel care a facut public acest subiect este Antonio Fernandez…

