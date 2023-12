Data la care ar trebui să despodobești bradul de Crăciun. Așa vei avea noroc tot anul O tradiție indelungata, strabatuta de-a lungul secolelor, aduce in prim-plan o data cruciala pentru cei care doresc sa atraga norocul și prosperitatea in noul an. In umbra sarbatorilor de iarna și a stralucirii bradului de Craciun se ascunde un obicei mai puțin cunoscut, dar cu o semnificație profunda. Iata care este momentul potrivit pentru a despodobi bradul și cum acest gest simplu poate influența destinul pentru tot anul ce sta sa inceapa. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

- Cand se despodobește bradul de Craciun este o intrebare la care multa lume nu s-a gandit. S-a vorbit mult despre impodobirea bradului de Craciun și ce semnifica el, insa nu mulți știu ce spune tradiția atunci cand vine vorba despre despodobirea lui.

- Conform tradiției, renunțarea la decorațiile de Craciun dupa cele 12 zile de sarbatoare aduce ghinion. Prin urmare, daca vrei sa atragi norocul in anul 2024, este indicat sa mai ai puțina rabdare inainte de a despodobi bradul, scrie livingetc.com.Așadar, intervalul de timp in care poți despodobi…

