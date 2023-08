Violeta Stoica ”Daruiește romanește”, programul guvernamental de promovare a produselor romanești sanatoase și de buna calitate – destinat sprijinirii fermierilor și procesatorilor romani, dar și consumatorilor – a fost lansat, ieri, și in județul Prahova, unde un fermier din județul Olt a donat cateva tone de pepeni proaspeți și dulci care vor ajunge in zeci de camine de batrani și de copii din Prahova, atat cele din subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Prahova, cat și din mediul privat. In prezența lui Daniel Botanoiu, consilier de stat in Cancelaria premierului…