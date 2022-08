Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 180. Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, premierul in functie al Marii Britanii, Boris Johnson, si cancelarul german, Olaf Scholz, au evidentiat, duminica, importanta securizarii cen

- Apar informații noi despre posibilii criminali care au stat in spatele exploziei de langa Moscova, a carei victima a fost Daria Dughina, fiica ideologului rus, Aleksandr Dughin. In urma cu puțin timp, Ilia Ponomarev, un fost deputat rus care a fost expulzat pentru activitați anti-Kremlin, a dezvaluit…

- Un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a negat ca Kievul ar fi implicat in atentatul cu masina capcana de sambata seara in care si-a pierdut viata fiica ultranationalistului rus Aleksandr Dughin. "Subliniez ca Ucraina nu are nimic de-a face cu asta, pentru ca nu suntem un stat criminal…

- Sambata seara, mașina in care se afla fiica lui Aleksandr Dughin, considerat de cei mai mulți ideologul lui Vladimir Putin, al doilea Rasputin, a sarit in aer. Cei de la Kremlin spun ca de fapt vizat pentru ucidere ar fi fost tatal acesteia. Daria Dughina, scriu jurnaliștii de la digi24.ro , a decedat…

- Daria Dughina, fiica ideologului ultranationalist rus Aleksandr Dughin - considerat un apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin si sustinator al ideii ca Rusia trebuie "sa absoarba" Ucraina - a fost ucisa sambata seara in masina in care se afla, intr-un presupus atentat cu bomba, la periferia…

- Daria Dughina, fiica politologului Aleksandr Dughin, considerat ideologul presedintelui rus Vladimir Putin, a murit sambata seara, la periferia Moscovei, in explozia masinii in care se afla si cu care mergea acasa dupa ce participase la un eveniment, transmite duminica Xinhua,

- Mașina in care se afla Daria Dughina, fiica unui important aliat al lui Putin, Aleksandr Dughin, supranumit și "creierul" sau "filosoful lui Putin", a explodat in mers, aseara, la Moscova, in ceea ce apropiații Kremlinului numesc deja ca fiind un atentat

- Daria Dughina, fiica unui important aliat al lui Putin, Aleksandr Dughin, a murit dupa ce mașina in care se afla a explodat in mers, sambata seara, la Moscova. Apropiații Kremlinului califica incidentul drept atentat cu mașina-capcana care il viza, de fapt, pe tatal ei.