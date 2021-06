Stiri pe aceeasi tema

- La invitația Ambasadei Statului Israel in Romania in colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), primarul Mihai Chirica va participa miercuri, 9 iunie 2021, la Forumul de afaceri Romania – Israel, prilejuit de vizita oficiala in Romania a ES Reuven Rivlin, președintele Statului Israel.…

- Intrevederea a avut ca obiective principale analizarea stadiului cooperarii economice dintre cele doua state, precum și identificarea modalitaților optime de consolidare a relațiilor economice bilaterale.„Intre cele doua state exista un nivel inalt in ceea ce privește cooperarea economica, in Romania…

- Volumul schimburilor de produse si servicii dintre Romania si Israel se apropie de un miliard de euro, a declarat, luni, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, in cadrul unei intrevederi cu ambasadorul Israelului, David Saranga. "Intre cele doua state…

- „Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) acorda o mare atenție promovarii relațiilor economice și comerciale cu parteneri din afara Uniunii Europene. Tarile din nordul Africii, respectiv zona Magrebului constituie o prioritate pentru noi, o dovada in acest sens fiind deschiderea,…

- Președintele Klaus Iohannis trimite la reexaminare legea prin care terenul de la Romexpo trecere cu titlu gratuit in proprietatea Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), deși CCR a stabilit ca legea este constituționala. Legea pentru modificarea și completarea Legii camerelor de…

- Fondul de investiții sud-african NEPI Rockastle, proprietarul celor mai multe malluri din Romania, spera ca președintele Romaniei sa intoarca in Parlament legea prin care statul a trecut in proprietatea CCIR terenul de la Romexpo. Directorul juridic al companiei, Robert Ionița, a explicat intr-un interviu…

- Fondul de investitii sud-african NEPI Rockcastle, care deține proiecte imobiliare de peste 2 miliarde de euro, a solicitat public inca o data vanzarea terenului de la Romexpo si nu acordarea lui cu titlu gratuit Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), si organizarea unei licitatii internationale…